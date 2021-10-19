Игрока команды НХЛ дисквалифицировали на 21 матч: хоккеист подделал справку о вакцинации

В НХЛ сообщили, что 30-летнего форварда клуба Сан-Хосе Шаркс Эвандера Кейна дисквалифицировали на 21 матч регулярного сезона. Спортсмен нарушил коронавирусный протокол.

О том, что Эвандера Кейна дисквалифицировали, сначала сообщили в пресс-службе НХЛ. Причину отстранения организация не указала.

Интересно Стать чемпионами и популяризировать бренд: руководители и игроки Сокола – о ближайших планах

Фейковая справка о вакцинации

Американский спортивный телеканал ESPN информирует, что наказание хоккеиста связано с тем, что Кейн подделал справку о вакцинации от коронавируса.

Вакцинация на сезон 2021/22 не была обязательной для игроков НХЛ. Однако вакцинированные имели свои преимущества. В частности, им позволяли проводить матчи в Канаде без необходимости пребывания в карантине.

В клубе Сан-Хосе Шаркс осудили поведение своего игрока. В официальном обращении отмечают, что "разочарованы попранием Кейна протоколов здоровья и безопасности". В команде также согласились с его отстранением НХЛ.

Сам же спортсмен жалеет о своем поступке. Он уверяет, что после такой паузы планирует вернуться на лед с большей решительностью и любовью к игре в хоккей.

Я допустил ошибку, за что очень сильно жалею и за что несу ответственность. Во время отстранения продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне принимать лучшие решения в будущем,

– заявил 30-летний нападающий Сан-Хосе Шаркс.

Дисквалификация Кейна продлится до 30 ноября.