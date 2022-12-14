Пришлось вести в США: медики установили причины смерти американского журналиста на ЧМ-2022

Американский журналист Грант Уол умер во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Нидерландов. Эта смерть породила немало слухов. Но теперь медики установили официальную причину смерти.

Грант вол умер в ложе для журналистов во время матча Аргентина – Нидерланды. Ему стало плохо, и медики около 20 минут оказывали ему помощь на месте, прежде чем доставили в больницу в Дохе. Там только диагностировали смерть.

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Эта смерть породила немало слухов и спекуляций. Среди озвученных причин было то, что он мог умереть "из-за усложнений после вакцинации от коронавируса". Или что его могла "устранить власть Катара". Все якобы из-за того, что Уол написал материалы о ситуации со смертями трудовых мигрантов на ЧМ-2022. Или из-за того, что он активно поддерживал ЛГБТ-сообщество (его даже задержала полиция возле стадиона за футболку с радужным флагом).

Но официальной версией смерти Гранта Вола стал разрыв кровеносного сосуда. Его смерть стала результатом слабости стенки артерии, называемой аневризмой, которая может раздуваться наружу, а затем разрываться. Вскрытие, проведенное в Нью-Йорке, показало, что у 49-летнего Вола произошел катастрофический разрыв восходящей аорты, несущей обогащенную кислородом кровь от сердца.

Стоит отметить, что вдова Гранта Вола – доктор Селин Гаундер, ведущий врач-инфекционист, которая стала известной во время пандемии коронавируса и консультировала группу президента США Джо Байдена по Covid-19. Именно ее приближенность к администрации Байдена и государственным органам здравоохранения, включая департамент здравоохранения Нью-Йорка, помогли доставить небальзамированное тело в Соединенные Штаты для вскрытия. Все это сделали, чтобы избежать дальнейших спекуляций на смерти Гранта Вола.