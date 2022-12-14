Грант Вол помер в ложі для преси під час матчу Аргентина – Нідерланди. Йому стало погано, і медики близько 20 хвилин надавали йому допомогу на місці, перш ніж доставили до лікарні в Досі. Там лише діагностували смерть.

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Ця смерть породила чимало чуток та спекуляцій. Серед озвучених причин було те, що він міг померти "через ускладення після вакцинації від коронавірусу". Або що його могла "усунути влада Катару". Все нібито через те, що Вол написав матеріали про ситуацію зі смертями трудових мігрантів на ЧС-2022. Або через те, що він активно підтримував ЛГБТ-спільноту (його навіть затримала поліція біля стадіону за футболку з веселковим прапором).

Та офіційною версією смерті Гранта Вола став розрив кровоносної судини. Його смерть стала результатом слабкості стінки артерії, що називається аневризмою, яка може роздуватися назовні, а потім розриватися. Розтин, проведений у Нью-Йорку, показав, що у 49-річного Вола стався катастрофічний розрив висхідної аорти, яка несе збагачену киснем кров від серця.

Варто відзначити, що вдова Гранта Вола – доктор Селін Гаундер, провідний лікар-інфекціоніст, яка стала відомою під час пандемії коронавірусу та консультувала групу президента США Джо Байдена щодо Covid-19. Саме її наближеність до адміністрації Байдена та державних органів охорони здоров’я, включаючи департамент охорони здоров’я Нью-Йорка, допомогли доставити небальзамоване тіло до Сполучених Штатів для розтину. Все це зробили для того, щоб уникнути подальших спекуляцій на смерті Гранта Вола.