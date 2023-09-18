Уже в первом тайме Жирона почти не гарантировала себе победу. На 22-й минуте Виктор Цыганков забил фирменный гол из-за пределов штрафной соперника, открыв счет во встрече 0:1, сообщает 24 Канал.

Стоит увидеть Цыганков забил красавчик-гол за Жирону: филигранное видео

Головой не только забивает

Уже через 10 минут Савио удвоил преимущество гостей.

После второго взятия ворот прошло всего 4 минуты, как подопечные Мичела забили в третий раз Гранади. Здесь уже не обошлось без другого украинского легионера Жироны Артема Довбика, который головой сбросил на дальнюю штангу на Лопеса после подачи со штрафного. Поэтому уже ничего не оставалось, как занести мяч в сетку ворот соперника.

Видео третьего гола Жироны в ворота Гранады

Нападающий сборной Украины оформил свой дебютный ассист в футболке Жироны. До этого он уже отличался первым голом за испанский клуб.

Отличный тайм не только от Жироны, но и от украинской связи Цыганков – Довбык.



Первый тайм закончился со счетом 0:3 в пользу украинцев.