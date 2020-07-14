Мадридський "Реал" став на крок ближчим до чемпіонства. "Вершкові" в понеділок, 13 липня, на виїзді обіграли "Гранаду".

Гранада – Реал 1:2

Голи: Мачіс, 50 – Менді, 10, Бензема, 16

Вже до 16-ї хвилини "Реал" був попереду з різницею у два голи, пише 24 канал. На 10-й хвилині відзначився захисник Менді, який наважився на удар з гострого кута. М'яч влетів у ворота над руками голкіпера під саму перекладину.

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А згодом забив і Бензема. Для француза це 19-й гол в чемпіонаті в цьому сезоні. Однак він поки на другому місці в гонці бомбардирів – у лідера "Барселони" Мессі 22 влучні удари.

Після цього команди обмінялися рядом потужних та влучних ударів, але голкіпери обох команд продемонстрували чудову реакцію.

Інтрига в матчі повернулася на початку другого тайму, коли Мачіс зумів скоротити відставання. Нападнику вдалося відправити м'яч поміж ніг Куртуа.

Ще більше хвилюватися вболівальникам гостей довелося, коли за одну атаку "Гранада" двічі небезпечно пробивала по воротах "Реалу". Перший раз команду врятував Куртуа, а другий раз вже Рамос виніс м'яч з лінії воріт.

Дивіться відеоогляд матчу Гранада – Реал

Матч так і закінчився перемогою "Реалу", яка наблизила "вершкових" ще на крок до чемпіонства. Мадридський клуб випереджає "Барселону" на чотири очки за два тури до закінчення чемпіонату. Тож вже в наступному турі "Реал" може оформити чемпіонство. Для цього достатньо зіграти не гірше, аніж "Барселона". У четвер "Реал" на власному полі прийме "Вільярреал", а "синьо-гранатові" поміряються силами з "Осасуною".