Гран-при Саудовской Аравии под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов страны
21 марта 2022 , 18:38Читати новину українською
Гран-при Саудовской Аравии в ближайший уик-энд может не состояться. 20 марта йеменское движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.
Формула-1 следит за ситуацией
В стране признали, что после обстрела временно снижена эффективность работы одного из нефтеперерабатывающих заводов внутри страны.
К слову Формула-1 расторгла контракт на проведение гран-при России
Издание The Sun направило запрос в Формулу-1, на что организация ответила, что руководители чемпионата мира "следят за ситуацией" в Саудовской Аравии.
"Ф1 следит за ситуацией", – цитирует представителя чемпионата издания.
- Будущий этап Формулы 1 в Саудовской Аравии должен стать вторым в истории после дебютной гонки в декабре прошлого года. Гонка запланирована на 25 – 27 марта.
- Saudi Aramco является официальным спонсором Формулы-1, а также титульным спонсором команды Aston Martin.