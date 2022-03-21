Гран-при Саудовской Аравии под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов страны

18:38

Гран-при Саудовской Аравии в ближайший уик-энд может не состояться. 20 марта йеменское движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.