Обновленный рекорд Ферстаппена и безумная борьба за "серебро": итоги Гран-при Лас-Вегаса – видео

В Лас-Вегасе закончился предпоследний этап Формулы-1 в 2023 году. Победителем Гран-при уже привычно стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Чемпион обновил собственный рекорд по победам в сезоне. В США нидерландец оформил уже 18-й триумф за календарный год, пишет 24 Канал.

Читайте также Все ближе к Шумахеру и Хэмилтону: Макс Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом Формулы-1.

Ферстаппен продолжает переписывать историю

Гонка в Лас-Вегасе проводилась впервые в Формуле-1 с 1982 года. Лидер сезона уступил поулу гонщику "Феррари" Шарлю Леклеру, одержавшему победу в квалификации после ее досрочной остановки, вызванной поломкой днища болида Карлоса Сайнса из-за незакрепленного люка.

Однако уже во время первого поворота гонки лидером стал Макс Ферстаппен. Он вытеснил с трассы Шарля Леклера посредством нарушения правил. За это нидерландский чемпион получил штраф в 5 секунд, которые ему пришлось отстоять на питлейне.

На третьем круге дистанции произошла серьезная авария. Ландо Норрис вылетел с трассы из-за проблем с задним правым колесом, поэтому на трассе появился сейфтикар,

Пилот "Феррари" Шарль Леклер смог вернуть себе лидерство в гонке на 16-м круге, когда обошел Макса Ферстаппена при торможении в повороте. Он удерживал лидерство значительный отрезок времени, но на 33 круге дистанции пропустил вперед Серхио Переса, через три круга монегаск вернул себе первую позицию, но удержать ее окончательно все же не смог.

Безудержный Макс Ферстаппен возглавил гонку на 37-м круге и уже не отпустил своего. Он провел остальную дистанцию в статусе лидера и привез ближайшему преследователю гандикап в 2 секунды. За "серебро" велась ожесточенная борьба и в последнем повороте Шарль Леклер обошел Серхио Переса и не позволил "Ред Буллу" занять первые две ступени пьедестала.

Смотрите видео успешного финиша Леклера

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса: топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 50 кругов Шарль Леклер ("Феррари") +2.070 Серхио Перес ("Ред Булл") +2.241 Эстебан Окон ("Альпин") +18.665 Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +20.067 Карлос Сайнс ("Феррари") + 20.834 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +21.755 Джордж Рассел ("Мерседес") +23.091 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +25.964 Оскар Пиастри ("Макларен") +29.496

Таким образом, Ферстаппен выиграл 53-ю гонку в карьере и сравнялся по этому показателю с Себастьяном Феттелем. Лидером является Льюис Хэмилтон со 103 победами.

. В 2023 году в Формуле-1 состоится еще одно Гран-при. Закрывать сезон 26 ноября будет гонка в Абу-Даби.

Видеообзор Гран-при Лас-Вегаса можно посмотреть на официальном ютуб-канале Формулы-1