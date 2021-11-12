Из-за тумана из Мексики в Бразилию не доехала значительная часть грузов.

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Ferrari, McLaren, Alfa Romeo и Haas до сих пор не получили болиды и двигатели, а Red Bull, Mercedes, Alpha Tauri и Williams пока также находятся без силовых установок. Так, только два коллектива (Alpine и Aston Martin) готовы к практикам.

Представители Формулы-1 выразили уверенность, что задержка никак не отразится на проведении этапа в Сан-Паулу.

Общий зачет Формулы-1

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачет пилотов "Королевской гонки". На счету Макса 312,5 балла. На втором месте пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (293,5) – отрыв между ними составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших еще один пилот Mercedes Валттери Боттас (185).