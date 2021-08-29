Гран-при Бельгии стало самой короткой гонкой Формулы-1 – пилоты финишировали через три круга

Гран-при Бельгии в 2021 году официально состоялось. Хотя пилоты на трассе преодолели лишь три круга. И получают вдвое меньше очков, чем должны были.

Гран-при Бельгии должно было начаться в 16:00 по киевскому времени. Но в определенное время гонку так и не начали – помешал ливень над автодромом, из-за чего гонщики не могли нормально пилотировать свои болиды.

За две недели до гонки директора бельгийского автодрома "Спа-Франкоршам" Натали Майе была застрелена в собственном доме . Вполне вероятно, что это сделал ее муж, застав жену с любовницей. После этого он застрелился сам.

Организаторы каждый раз откладывали старт, ожидая, что осадки прекратятся. И таки вывели болиды на старт. Но стартовали они за автомобилем безопасности. И проехав, болиды вернулись на пит-лейн – воды на трассе было слишком много.

В 18:00 по киевскому времени организаторы решили еще раз стартовать. Снова за автомобилем безопасности. Однако на этот раз на всю гонку было всего один час времени.

На этот раз гонщики преодолели два круга. И после этого гонка снова была прервана красными флагами – проводить гонки при таких условиях было невозможно. В целом этого хватило, чтобы считать, что гонки состоялись.

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Учитывая, что все три круга гонщики проехали за автомобилем безопасности, то обошлось без обгонов. И финишировали все на тех позициях, на которых и стартовали. Победу одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Второй – Джордж Расселл из Williams. Место на подиуме получил и Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Для Расселла – это первый подиум в карьере. А для Williams – первый подиум с 2017 года.

Учитывая, что гонщики преодолели меньше, чем 75% кругов трассы, то они получили половину зачетных очков. Так, Ферстаппен получил лишь 12,5 очков (а не 25 очков за победу), Расселл – 9 очков, и так вплоть до Карлоса Сайнса, который за десятое место получил 0,5 очка.

Стоит отметить, что самый быстрый круг на трассе (несмотря на автомобиль безопасности) показал россиянин Никита Мазепин. Однако свой зачетный балл он не получил. Ведь его дают лишь тем, кто финишировал в зачетной зоне.

Единственная авария

Однако зрители на автодроме "Спа-Франкоршам" таки стали свидетелями аварии. Серхио Перес еще перед началом гонки на пути к стартовой решетке потерял контроль над болидом и влетел в отбойник, повредив переднюю подвеску.

При этом Перес не должен был бы стартовать из-за разбитого болида. Но из-за постоянного переноса начала гонки, механики Red Bull таки сумели починить автомобиль. И Пересу таки разрешили стартовать. Правда аж с пит-лейна. Так и финишировал он в итоге на 20-м месте.