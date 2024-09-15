Два болида в отбойник: гран-при Баку завершилось эпической аварией между Феррари и Ред Булл

15 сентября 2024, 22:32
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Автор: Анатолий Дерека

17-й этап Формулы-1 сезона-2024 стал успешным для Макларен, тогда как Сайнс и Перес до финиша не доехали. Кроме того, Макс Ферстаппен сохранил лидерство в общем зачете.

В Формуле-1 состоялся уже 17-ый этап сезона-2024. Состоялся он на городской трассе в Баку, где последние два года торжествовал пилот Ред Булл Серхио Перес, пишет 24 Канал.

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Авария Сайнса и Переса

Впрочем, на этот раз гран-при сложился для мексиканца совсем неудачно. В квалификации Серхио показал четвертый результат, а саму гонку так и не смог завершить из-за аварии.

Незадолго до финиша в болид Переса врезался пилот Феррари Карлос Сайнс, из-за чего оба гонщика влетели в отбойник и досрочно завершили гонку. Другой же пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал лишь пятым.

Видео столкновения Сайнса и Переса:

Впрочем голландец сохранил комфортное преимущество над преследователями. Главный конкурент Макса Лендо Норрис был лишь четвертым, тогда как победу одержал его партнер по Макларен Оскар Пиастри.

Результаты гран-при Азербайджана-2024:

  1. Оскар Пиастри (Макларен)
  2. Шарль Леклер (Феррари) +10,910
  3. Джордж Расселл (Мерседес) +31,328
  4. Лэндо Норрис (Макларен) +36,143
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1:17,098
  6. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:25,468
  7. Алекс Албон (Уильямс) +1:27,396
  8. Франко Колапинто (Уильямс) +1:29,541
  9. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1:32,401
  10. Оливер Берман (Хаас) +1:33,127

Это уже четвертый подиум австралийца за последний пять гран-при. Вторым финишировал пилот Феррари Шарль Леклер, который в пятницу разбил свой болид во время практики. Топ-тройку замкнул Джордж Расселл из Мерседеса

Индивидуальный зачет сезона-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 313
  2. Лендо Норрис (Макларен) – 254
  3. Шарль Леклер (Феррари) – 235
  4. Оскар Пиастри (Макларен) – 232
  5. Карлос Сайнс (Феррари) – 184
  6. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 166
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – 143
  8. Серхио Перес (Ред Булл) – 143
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 58
  10. Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24

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При этом в гонке за Кубок конструкторов лидер таки изменился. Благодаря провалу Переса Ред Булл пропустил на первую строчку Макларен и немного подпустил к себе Феррари.

Зачет Кубка конструкторов-2024:

  1. Макларен – 476
  2. Ред Булл – 456
  3. Феррари – 425
  4. Мерседес – 309
  5. Астон Мартин – 82
  6. РБ-Хонда – 34
  7. Хаас – 29
  8. Уильямс – 16
  9. Альпин – 13
  10. Заубер – 0