В Формуле-1 состоялся уже 17-ый этап сезона-2024. Состоялся он на городской трассе в Баку, где последние два года торжествовал пилот Ред Булл Серхио Перес, пишет 24 Канал.
По теме Чемпион Мейджора по CS: GO померился в скорости реакции с пилотом Формулы-1 – интересное видео
Авария Сайнса и Переса
Впрочем, на этот раз гран-при сложился для мексиканца совсем неудачно. В квалификации Серхио показал четвертый результат, а саму гонку так и не смог завершить из-за аварии.
Незадолго до финиша в болид Переса врезался пилот Феррари Карлос Сайнс, из-за чего оба гонщика влетели в отбойник и досрочно завершили гонку. Другой же пилот Ред Булл Макс Ферстаппен финишировал лишь пятым.
Видео столкновения Сайнса и Переса:
Впрочем голландец сохранил комфортное преимущество над преследователями. Главный конкурент Макса Лендо Норрис был лишь четвертым, тогда как победу одержал его партнер по Макларен Оскар Пиастри.
Результаты гран-при Азербайджана-2024:
- Оскар Пиастри (Макларен)
- Шарль Леклер (Феррари) +10,910
- Джордж Расселл (Мерседес) +31,328
- Лэндо Норрис (Макларен) +36,143
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1:17,098
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +1:25,468
- Алекс Албон (Уильямс) +1:27,396
- Франко Колапинто (Уильямс) +1:29,541
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) +1:32,401
- Оливер Берман (Хаас) +1:33,127
Это уже четвертый подиум австралийца за последний пять гран-при. Вторым финишировал пилот Феррари Шарль Леклер, который в пятницу разбил свой болид во время практики. Топ-тройку замкнул Джордж Расселл из Мерседеса
Индивидуальный зачет сезона-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 313
- Лендо Норрис (Макларен) – 254
- Шарль Леклер (Феррари) – 235
- Оскар Пиастри (Макларен) – 232
- Карлос Сайнс (Феррари) – 184
- Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 166
- Джордж Расселл (Мерседес) – 143
- Серхио Перес (Ред Булл) – 143
- Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 58
- Лэнс Стролл (Астон Мартин) – 24
Читайте также Пилот Формулы-1 из Аргентины признался, что имеет украинские корни
При этом в гонке за Кубок конструкторов лидер таки изменился. Благодаря провалу Переса Ред Булл пропустил на первую строчку Макларен и немного подпустил к себе Феррари.
Зачет Кубка конструкторов-2024:
- Макларен – 476
- Ред Булл – 456
- Феррари – 425
- Мерседес – 309
- Астон Мартин – 82
- РБ-Хонда – 34
- Хаас – 29
- Уильямс – 16
- Альпин – 13
- Заубер – 0