Игра была ровной, – тренер сборной Ирландия заявил, что его команда не заслуживает поражения

Сборная Украины начала свое выступление в Лиге наций-2022/2023 с победы. Украинцы выиграли команду из Ирландии.

Наставник ирландцев недоволен результатом матча против Украины

Главный тренер ирландцев Стивен Кенни поделился впечатлениями от матча. Он заявил, что его команда не заслуживает поражения.

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"Я говорил после матча с Арменией, что моя команда не заслуживала поражения. То же самое я готов сказать и сейчас. Мы неплохо начали и прижали соперника в первые 20 минут встречи. Но потом игра выровнялась. Мы имели возможности, чтобы забить, но не использовали их. А соперник, напротив, очень хорошо воспользовался своим шансом.

Украина имеет отличную команду, а ее молодые футболисты сегодня продемонстрировали класс и жажду борьбы, которые ничем не отличались от тех, что показали более опытные игроки во встрече с Шотландией.

Но повторюсь — по-моему, сегодняшняя игра была равной", – отметил специалист.

Украинцы стартовали с победой в Лиге наций-2022/2023

8 июня в Дублине на стадионе "Авива" состоялся первый матч для украинской команды в Лиге наций-2022/2023. Состав команды колоссально отличался от предыдущих поединков с Шотландией и Уэльсом.

Подопечные Петракова вырвали победу у команд Ирландии. Единственный гол забил Виктор Цыганков. Футболист вышел на замену во втором тайме и уже через несколько минут отметился результативным действием.

Следующий поединок сборной Украины состоится 11 июня. "Сине-желтые" сыграются против Армении. Матч состоится в субботу, 11 июня, в польском Лодзи.