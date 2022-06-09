Наставник ірландців невдоволений результатом матчу проти України

Головний тренер ірландців Стівен Кенні поділився враженнями від матчу. Він заявив, що його команда не заслуговує на поразку.

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"Я казав після матчу з Вірменією, що моя команда не заслуговувала на поразку. Те саме я готовий сказати й зараз. Ми непогано почали й притисли суперника в перші 20 хвилин зустрічі. Але потім гра вирівнялась. Ми мали можливості, аби забити, але не використали їх. А суперник, навпаки, дуже добре скористався своїм шансом.

Україна має чудову команду, а її молоді футболісти сьогодні продемонстрували клас та жагу до боротьби, які нічим не відрізнялися від тих, що показали більш досвідчені гравці в зустрічі із Шотландією.

Але повторюся — на мою думку, сьогоднішня гра була рівною", – зазначив фахівець.

Українці стартували з перемогу у Лізі націй-2022/2023

8 червня у в Дубліні на стадіоні "Авіва" відбувся перший матч для української команди у Лізі націй-2022/2023. Склад команди колосально відрізнявся від попередніх поєдинків з Шотландією та Уельсом.

Підопічні Петракова вирвали перемогу в команди Ірландії. Єдиний гол забив Віктор Циганков. Футболіст вийшов на заміну у другому таймі, і вже через декілька хвилин відзначився результативною дією.

Зверніть увагу! Наступний поєдинок збірної України відбудеться 11 червня. "Синьо-жовті" зіграються проти Вірменії. Матч відбудеться у суботу, 11 червня, у польському Лодзі.