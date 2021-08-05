Говорили, что я недоспортсменка, – Тимановская рассказала о травле в Беларуси
Источник:Интерфакс-Украина
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская дала свой первый развернутый комментарий о том, что случилось на Олимпиаде в Токио. Спортсменка созвала пресс-конференцию в Варшаве.
Тимановская рассказала, как восприняла травлю со стороны белорусских государственных СМИ.
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Мне сказали мои родители, что по телевизору обо мне уже говорят очень плохие вещи. О том, что я не воспользовалась шансом пробежать на Олимпиаде в той дисциплине, в которой никогда в жизни не принимала участия, что я недоспортсмен и нечто подобное. Также мне присылали фото из телеграм-каналов, где оставляли ссылки на мой Instrgram с просьбами писать мне какие-то плохие вещи. Мне поступало очень много плохих сообщений,
– отметила она.
Она подчеркнула, что при этом получила гораздо больше слов поддержки, чем негатива.
"Но уже в тот момент поступало гораздо больше слов поддержки от людей, поэтому я читала гораздо больше положительных комментариев, чем негативных", – рассказала белорусская спортсменка.
Скандал вокруг Тимановской: коротко
- Скандал разгорелся на Олимпиаде в Токио.
- Тимановская публично выразила возмущение из-за того, что девушку заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
- Спортсменка раскритиковала спортивное руководство страны, из-за чего теперь не может вернуться в Беларусь из-за опасности.
- Ее пытались заставить покинуть Японию и вернуться домой, но Тимановская в аэропорту обратилась к правоохранителям и попросила защиты.
- Тимановская убеждена, что ее могли бросить за решетку по возвращении в Беларусь.
- Девушку освободили из олимпийской сборной Беларуси.