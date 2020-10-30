Скандал із Конституційним Судом України не залишив осторонь і футбольну спільноту. Тож з їх сторони надійшла "пропозиція" для суддів КСУ.

У неділю, 1 листопада, львівські "Карпати", які виступають в Другій лізі, мали зіграти в Києві проти "Оболонь-2". Але матч перенесли через спалах коронавірусу у гравців київської команди.

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Щоб клубний автобус не простоював надаремно, у "Карпатах" заявили, що "готові покатати на нашому автобусі суддів КСУ прямо до Ростова".

У нас тут виїзний матч скасувався Готові покатати на нашому автобусі суддів КСУ прямо до Ростова



Біб-біп #ксудоростова pic.twitter.com/cLbcUQdX8w — FC Karpaty Lviv (@FCKarpatyLviv) October 30, 2020

Нагадаємо, що у п'ятницю, 30 жовтня, під стінами Конституційного Суду України відбувся протест. Причиною стало рішення КСУ про неконституційність покарання за недостовірні дані в деклараціях чиновників. Таким чином політики можуть не нести покарання за те, що не вказують майно, яке отримали незаконним шляхом. Окрім того, це рішення приховало усі декларації чиновників, і позбавило НАЗК їх головних функцій.

Мітинг під стінами Конституційного Суду називався "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" з натяком на Віктора Януковича, який втік туди після Революції Гідності. І досі переховується в Росії.