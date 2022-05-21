Готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами, – президент Руха Козловский

Президент футбольного клуба Движение Григорий Козловский оценил возможность проведения нового сезона чемпионата Украины в условиях продления войны. Он предложил два варианта для проведения нового сезона.

Козловский подчеркнул, что его клуб готов играть в новых реалиях. Он считает, что футбол должен существовать в стране при любых условиях.

Читайте також Буду її захищати й помру тут, – білоруський тренер Руху не покине Україну попри війну

Я – поклонник того, чтобы чемпионат состоялся в Украине, в западной Украине там. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы чемпионат прошел здесь для наших людей. Мы – футбольный клуб – готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами. Это то, что нужно людям, люди этого ждут. Я не вижу в этом чего-нибудь крамольного. Это тоже наш спортивный фронт – для поднятия духа, чтобы показать, что украинцы несокрушимы. Даже во время войны мы можем бороться за имя нашей страны,

– сказал Козловский.

Вариант проведения чемпионата за границей

Также президент Львовского клуба рассматривает еще один вариант проведения нового сезона. Он рассказал, что следует делать, если в Украине невозможно будет играть в футбол.

"Если так случится, что будет невозможно играть в Украине, я думаю, нам нужно будет собираться клубами, решать. Как примет большинство, на это мы и согласимся. Если спросите наше мнение, то я буду предлагать, чтобы играть чемпионат в Польше, Словакии, Венгрии Минай без проблем может играть в Венгрии домашние игры, мы – в Польше Думаю, мы можем ездить на игры, возвращаться, быть с семьями, военными, народом Украины.

В Польше 2 миллиона украинцев, там наш народ, там наши люди, мы играем в футбол для них. Я думаю, мы должны быть там, где украинцы. В Турции есть такие предложения, но там и наших людей мало, и для футболистов это тяжело, и в логистике. Есть свои моменты", – отметил специалист.

"Мы просто обязаны провести новый чемпионат"

По словам Козловского, нужно играть там, где больше всего украинцев. Он убежден, что Путин не сможет повлиять на будущее украинского футбола.

"Наша точка зрения, что нужно играть здесь, где украинцы. Я думаю, нет такого врага, вора, как там его называют на букву "х" (речь о Путине – 24 канал), чтобы остановить этот процесс. Украинцы – казаки за своим Мы 1000 лет защищали свою культуру, идентичность, и не верю, что какие-то московиты могут остановить наш дух. Мы просто обязаны провести новый чемпионат. Это наш дух, это наш геноцид, в том числе футбольный геноцид", – подчеркнул президент ФК Рух.

И поверьте, думаю, упорство и интерес есть. Верю в то, что все клубы выживут, сразятся и будут представлять нашу Мамочку. А как оно сложится – увидим. Убежден, что все будет хорошо. И думать о другом не хочу,

– добавил Козловский.

Сезон-2021/2022 досрочно окончен. Команды остались на местах, занявших после первого круга. Рух пошёл на зимний перерыв в статусе одиннадцатой команды УПЛ. Львовский клуб имел в своем активе 18 очков.