Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале на турнире в Майами (США). В 1/2 украинку ждет сложное противостояние против австралийки Эшли Барти.

Впечатления после победы над Севастовой

В четвертьфинале украинская теннисистка победила латвийку Анастасию Севастову. После поединка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от встречи и прокомментировала следующий поединок против Эшли Барти.

Более о матче Свитолина уверенно переиграла Севастову и вышла в 1/2 финала в Майами: видео

Первая ракетка Украины довольна своими выступлениями на турнире WTA 1000 в Майами. Это одно из крупнейших соревнований, поэтому играть всем спортсменкам в США одно удовольствие.

Элина знала, как будет играть Севастова, смогла дать достойный бой сопернице и получить желанную победу. Представительница Латвии отмечается боевым характером и любым образом пытается создать камбэк в игре.

Она всегда пытается построить розыгрыш, использовать резаные, витые мячи на форхенд, она сложный соперник. Мне нужно было адаптировать свою игру и не сильно спешить, если это делать в матчах против нее, то можно допустить слишком много ошибок. Я хорошо сыграла на протяжении всего матча и очень довольна тем, как закончила этот поединок,

– рассказала Свитолина.

О полуфинале с Барти

Следующей соперницей украинки станет первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти, которая в сложном матче победила белоруску Арину Соболенко.

Свитолина четыре раза в карьере играла против австралийки. В активе Элины уже есть три победы, а у Барти – только одна. Последний раз теннисистки выходили на один корт друг против друга в 2019 году, когда украинка в двух сетах уступила Эшли.

За последние 3-4 года Барти показала большой прогресс, она лидер женского тенниса. Это будет тяжелая встреча, но я к ней готова. Думаю, что каждый из нас великий боец,

– заявила пятая ракетка мира.

По словам Элины, в поединках против лучших теннисисток планеты каждая соперница пытается выложиться на все 100% и быть максимально сосредоточенной: "В таких важных матчах ты не даешь сопернику выигрывать простые очки и сама чаще находишься наготове".

Полуфинальный матч в Майами Свитолина – Барти состоится 2 апреля. Ориентировочное начало встречи в 16:00 по киевскому времени.