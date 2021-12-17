Готов выступать за сборную Украины – экс-защитник Шахтера, который перешел в чемпионат России

Защитник юниорской сборной Украины и Шахтера Марк Мампасси, который выступал на правах аренды за Мариуполь, подписал пятилетний контракт с московским Локомотивом. Футболист уже прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

18-летний Мампасси заключил с "железнодорожниками" пятилетний контракт. За московский клуб центральный защитник будет выступать под 18-м номером.

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Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, усовершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы,

– сказал он.

Футболист заявил, что не знает, на какой позиции его будут использовать, главное, чтобы это было полезно Локомотиву.

"Я уже распрощался с одноклубниками из Мариуполя, пожелав им сохранить "прописку" в чемпионате УПЛ. Еще точно не знаю, но думаю, что во второй половине января присоединюсь к своей новой команде, когда она приступит к подготовке к весенней части сезона. Ни с кем из "железнодорожников" не знаком", – подытожил Мампасси.

Карьера Мампасси: коротко