Последний танец от Стаховского

Опытный 35-летний теннисист уже объявил о завершении карьеры в сборной Украины. Сергей Стаховский выложил фото патриотических кроссовок на своей странице в инстаграме.

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Именно в них Стаховский в последний раз выйдет на корт на Открытом чемпионате Австралии. На фотографиях видны лозунги Слава Украине!" и "Героям Слава!".

Турнир начнет с квалификации. В прошлом году Сергей через отбор пробился в основную сетку соревнований.

В рейтинге ATP Стаховский занимает 220-е место. Сергей является второй ракеткой Украины после Ильи Марченко (ATP №163).

Australian Open, готов станцевать в последний раз,

– написал теннисист.

Кроссовки Стаховского / Фото из инстаграма Сергея Стаховского

Патриотические кроссовки / Фото из инстаграма Сергея Стаховского

Украинские лозунги на кроссовках теннисиста / Фото из инстаграма Сергея Стаховского