Останній танець від Стаховського
Досвідчений 35-річний тенісист вже оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Сергій Стаховський виклав фото патріотичних кросівок на своїй сторінці в інстаграмі.
До теми Багаторічний лідер збірної України з тенісу оголосив про завершення кар'єри
Саме у них Стаховський востаннє вийде на корт на Відкритому чемпіонаті Австралії. На світлинах видно гасла Слава Україні!" та "Героям Слава!".
Турнір українець розпочне із кваліфікації. Торік Сергій через відбір пробився в основну сітку змагань.
У рейтингу ATP Стаховський посідає 220 місце. Сергій є другою ракеткою України після Іллі Марченка (ATP №163).
Australian Open, готовий станцювати востаннє,
– написав тенісист.
Кросівки Стаховського / Фото з інстаграму Сергія Стаховського
Патріотичні кросівки / Фото з інстаграму Сергія Стаховського
Українські гасла на кросівках тенісиста / Фото з інстаграму Сергія Стаховського