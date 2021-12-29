Останній танець від Стаховського

Досвідчений 35-річний тенісист вже оголосив про завершення кар'єри у збірній України. Сергій Стаховський виклав фото патріотичних кросівок на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Багаторічний лідер збірної України з тенісу оголосив про завершення кар'єри

Саме у них Стаховський востаннє вийде на корт на Відкритому чемпіонаті Австралії. На світлинах видно гасла Слава Україні!" та "Героям Слава!".

Турнір українець розпочне із кваліфікації. Торік Сергій через відбір пробився в основну сітку змагань.

У рейтингу ATP Стаховський посідає 220 місце. Сергій є другою ракеткою України після Іллі Марченка (ATP №163).

Australian Open, готовий станцювати востаннє,

– написав тенісист.



Кросівки Стаховського / Фото з інстаграму Сергія Стаховського



Патріотичні кросівки / Фото з інстаграму Сергія Стаховського



Українські гасла на кросівках тенісиста / Фото з інстаграму Сергія Стаховського