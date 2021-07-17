Готов к поединку на голых кулаках: Беринчик завершил подготовку к бою с Лобовым
17 июля 2021 , 09:53Читати новину українською
Источник:инстаграм Дениса Беринчика
Денис Беринчик завершил подготовку к поединку против бывшего бойца ММА Артема Лобова. Спортсмены будут драться на голых кулаках.
Сбор завершен
33-летний украинский боксер выложил фотографии на странице в инстаграме и сообщил, что завершил основную подготовку к бою. Для Дениса Беринчика бой на голых кулаках станет дебютным.
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В ближайшее время команда боксера прибудет в Киев, где 24 июля состоится противостояние против ирландского бойца российского происхождения Артема Лобова.
Сессия спаррингов завершилась! Сбор подходит к завершению! Спасибо моим спарринг-партнерам и команде,
– написал боксер.
- Поединок должен был состояться еще 19 июня. Но был перенесен из-за травмы левого плеча в украинца, которую он получил в спарринге с Анатолием Шпонарским. Беринчик извинился за изменение даты боя.
- Поединок будет принимать Дворец спорта в Киеве. Поэтому преимущество будет все же на стороне Беринчика, который сразится на глазах украинских болельщиков.