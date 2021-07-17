Збір завершений
33-річний український боксер виклав світлини на сторінці в інстаграмі та повідомив, що завершив основну підготовку до бою. Для Дениса Берінчика бій на голих кулаках стане дебютним.
До теми Готовий вбивати голими кулаками: Берінчик готується до бою з Лобовим – відео
Найближчим часом команда боксера прибуде у Київ, де 24 липня відбудеться протистояння проти ірландського бійця російського походження Артема Лобова.
Сесія спарингів завершилась! Збір підходить до завершення! Дякую моїм спаринг-партнерам і команді,
– написав боксер.
- Поєдинок повинен був відбутись ще 19 червня. Але був перенесений через травму лівого плеча в українця, яку він отримав у спарингу Анатолієм Шпонарським. Берінчик вибачився за зміну дати бою.
- Двобій прийматиме Палац спорту, що у Києві. Тому перевага буде таки на стороні Берінчика, який битиметься на очах українських уболівальників.