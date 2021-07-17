Збір завершений

33-річний український боксер виклав світлини на сторінці в інстаграмі та повідомив, що завершив основну підготовку до бою. Для Дениса Берінчика бій на голих кулаках стане дебютним.

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Найближчим часом команда боксера прибуде у Київ, де 24 липня відбудеться протистояння проти ірландського бійця російського походження Артема Лобова.

Сесія спарингів завершилась! Збір підходить до завершення! Дякую моїм спаринг-партнерам і команді,

– написав боксер.