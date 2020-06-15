Український волейболіст Дмитро Пашицький отримав російське громадянство. Пашицький, який донедавна виступав за "Кузбас", перейшов у "Зеніт".

Отримав паспорт РФ, щоб грати у "Зеніті"

Пашицький в інтерв'ю "Советский спорт" розповів, що отримав запрошення перейти в "Зеніт" у середині сезону. Для переходу українцеві потрібно було отримати громадянство РФ.

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"На той момент ще не було зрозуміло, чи зможу я отримати російський паспорт, а на іноземних гравців мого амплуа попит в суперлізі не надто високий", – заявив Дмитро.

За словами волейболіста, ближче до кінця чемпіонату Росії питання отримання громадянства Росії було розв'язане.

І плюси переходу в такий клуб, як "Зеніт", виглядали очевидними. Це дуже сильна і амбітна команда. Мені ж завжди хотілося виступати за топ-клуби, які вирішують максимальні завдання,

– заявив волейболіст.

Пашицький переконує, що вважає себе більше росіянином, ніж українцем.

Російська – це моя рідна мова. Я виріс у російському середовищі. У мене багато родичів у Росії, в Іркутську. Життя – непередбачувана штука, тому щось глобальне загадувати не варто. Але, звичайно, я не виключаю, що залишуся жити в Росії,

– зазначив Пашицький.

Також Пашицький заявив, що готовий грати за збірну Росії.

"Питання в тому, чи потрібні мої послуги збірній. Російські центральні блокувальники, на мій погляд, найкращі у світі. Так що тренерам збірної є з кого вибирати. Але якщо раптом покличуть – приїду на перший поклик", – резюмував волейболіст.

Що відомо про Пашицького?

Дмитро не є гравцем збірної України з волейболу. Він здебільшого виступав за іноземні команди: "Парну" (Естонія), "Селвер" (Естонія), "Канн" (Франція), "Купрум Любін" (Польща), "Ресовія" (Польща), "Лотос Трефл" (Польща).

32-річний спортсмен народився у Києві, але значну частину життя провів у Ризі (Латвія).

Пашицький ставав чемпіоном Естонії та володарем Кубка Естонії, вигравав чемпіонат Росії та Балтійської ліги.