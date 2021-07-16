32-летний атакующий полузащитник Арсенала Виллиан, известный в Украине по выступлениям в составе Шахтера, подвергся резкой критике и насмешке со стороны фанатов.

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На эту игру Виллиан вышел в стартовом составе, а на 46-й минуте был заменен на 20-летнего Смита-Роу, который и стал автором единственного мяча Арсенала в игре.

Реакция фанатов

Но не поражение огорчило фанатов "канониров", а физическая форма Виллиана, который вышел на игру с явно круглым животом, что дает понять, что футболист в отпуске прилично набрал лишний вес.

"Так он беременный", "Ему тоже стыдно за живот, посмотрите на его взгляд, Очевидно, он не стремится помочь Арсеналу с его нынешним видом. Пусть едет в МЛС, куда он так хотел", "Виллиан просто сидел на диете Эдена Азара в межсезонье", – пишут болельщики "канониров".