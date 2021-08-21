За бронзову медаль Білодід повинна була отримати премію у розмірі 55 тисяч доларів.
До слова Білодід розповіла, як буде відновлювати тренування після "бронзи" Олімпіади-2020
"Хочу виразити велику подяку нашій державі за винагороду, котру вже виплатили призерам та чемпіонам Олімпіади. Надзвичайно приємно, що наша країна підтримує спортсменів. Пишаюся тим, що представляю Україну!", – написала спортсменка.
Як Білодід здобула першу медаль України у Токіо
- У бронзовому фіналі Білодід була сильнішою за ізраїльтянку Широ Рішоні. Українка іппоном, найвищою оцінкою у дзюдо, вирвала "бронзу" наприкінці зустрічі. Дарія стала авторкою першою медалі України на Олімпіаді-2020.
- Відразу після сутички 20-річна спортсменка розплакалась. Дарія не могла стримати сліз через те, що не взяла "золото". Але відразу після нагородження зізналась, що краще будь-яка медаль, ніж залишитись поза п'єдесталом.
- До бронзового фіналу українка перемогла Міліци Ніколіч з Сербії, португальську дзюдоїстку Катаріну Кошту та програла у півфіналі Фуні Тонакі з Японії.