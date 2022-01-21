Горжусь тем, что я украинец, – Жуниор Мораес отреагировал на скандальную информацию из Бразилии

Жуниор Мораес в марте 2019 года получил украинское гражданство. Но в комментариях бразильскому изданию назвал себя бразильцем.

Жуниор Мораес дал комментарий бразильскому изданию LANCE! Едва ли не главный вопрос, который интересовал журналистов – ситуация в Украине с возможным вторжением российских войск.

"Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда начеку и готовы действовать, если что-то случится", – рассказал Жуниор Мораес.

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За такие слова он подвергся критике в социальных сетях. Несмотря на то, что футболист родился в Бразилии, в 2019 году он получил украинское гражданство. А в Украине проживает с 2012 года. Именно это дало ему право получить гражданство Украины и выступать за национальную сборную.

Мораес был вынужден на эту критику отреагировать.

"Я украинец! Я горжусь тем, что я украинец! С 2012 года, когда я приехал в Украину, и по сей день, 2022 года, живу здесь, даже когда была возможность уехать. Пожалуйста, не делитесь фейковыми новостями о моей жизни", – написал Жуниор Мораес в инстаграме.