Жуніор Мораес дав коментар бразильському виданню LANCE! Чи не головне питання, яке цікавило журналістів – ситуація в Україні з можливим вторгненням російських військ.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові та готові діяти, якщо щось станеться", – розповів Жуніор Мораес.

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За такі слова він піддався чималій критиці в соціальних мережах. Попри те, що футболіст народився в Бразилії, ще у 2019 році він отримав українське громадянство. А в Україні проживає з 2012 року. Саме це і дало йому право отримати громадянство України та виступати за національну збірну.

Тож Мораес був змушений на цю критику відреагувати.

"Я українець! Я пишаюся тим, що я українець! З 2012 року, коли я приїхав в Україну, і до сьогодні, 2022 року, живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", – написав Жуніор Мораес в інстаграм.