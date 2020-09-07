Футболист "Десны" Михаил Мудрик поделился эмоциями после поражения Украины в Лиге наций от Испании (0:4).

Михаил опубликовал пост на своей странице в инстаграме.

Как это было: Украина потерпела разгромное поражение от Испании в матче Лиги наций – видео

Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную. Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол



Именно сейчас хочется сказать, что да, я горд, что украинец и имею честь выступать за сборную Украины. Вперед, Украина,

– написал Мудрик.

Испания – Украина: главное о поражении