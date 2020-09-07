Горд, что я украинец: суперталант шокировал сеть после поражения сборной Украины 0:4
Футболист "Десны" Михаил Мудрик поделился эмоциями после поражения Украины в Лиге наций от Испании (0:4).
Михаил опубликовал пост на своей странице в инстаграме.
Как это было: Украина потерпела разгромное поражение от Испании в матче Лиги наций – видео
Не хочется быть тем, кто радуется победам над Португалией, Швейцарией и так далее, ведь тогда все горды, что они украинцы и рады за свою сборную. Хочется быть тем, кто поддерживает, когда наша сборная проиграла 0:4. Это футбол
Именно сейчас хочется сказать, что да, я горд, что украинец и имею честь выступать за сборную Украины. Вперед, Украина,
– написал Мудрик.
Испания – Украина: главное о поражении
- За весь матч украинцы нанесли лишь два удара в створ ворот соперников. На 41-й минуте это сделал Михайличенко, а на 90+2 минуте – Яремчук.
- Это поражение стало самым крупным для сборной Украины под руководством Шевченко. До этого украинцы проиграли Словакии (4:1) 16 ноября 2018 года в матче Лиги наций, который для команды ничего не решал.
- После этого команда 12 матчей не проигрывала, из них восемь раз выиграла и четыре раза сыграла вничью.