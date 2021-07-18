Гонорары арбитров УПЛ вырастут более чем вдвое: все расходы берут на себя клубы
Источник:телеграм-канал "Бомбардир"
Украинская ассоциация футбола увеличила суммы гонораров арбитров, работающих на матчах УПЛ.
Расходы берут на себя клубы
Зарплата главного арбитра поднялась с 12 до 30 тысяч гривен за матч. Ассистенты теперь будут получать 15 тысяч вместо 6 тысяч. Также в выплатах предусмотрены 3 тысячи гривен на питание и 6 тысяч гривен на жительство. Общая сумма достигает 139 тысяч гривен.
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Интересно, что расходы должны оплачивать клубы, которые являются хозяевами в матче. Правда, с регламента УПЛ убрали пункт, обязывающий клубы встречать арбитров.
Пока арбитры контракты еще не подписали, значит суммы не окончательные, и в будущем могут измениться.
Также отмечается, что зарплату арбитрам подняли впервые со "скачка" доллара с курсу по 8 гривен. С тех пор суммы в гривнах не увеличивались. УАФ считает, что такой шаг уменьшит коррупцию.