"Гомосятина лезет из всех щелей": украинский футболист отметился гомофобским заявлением

Украинский футболист Дмитрий Хлебас, выступающий за казахстанский клуб Ордабасы, поделился своим мнением о фильме "Вечные" режиссера Хлои Чжао. Игрок раскритиковал ленту из-за гомосексуальных сцен.

Новое гомофобное заявление украинского футболиста

Экс-игрок Динамо рекомендует не смотреть фильм. Футболист советует убрать от экранов детей.

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Дмитрию не понравились гомосексуальные сцены в картине.

Фильм "Вечные". Не рекомендую уходить. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет из всех щелей. Уберите детей от экрана. Если бы я знал,

– написал 27-летний футболист.

Гомофобное заявление футболиста / Скриншот из инстаграма Хлебаса