"Гомосятина лезет из всех щелей": украинский футболист отметился гомофобским заявлением
11 ноября 2021 , 12:31Читати новину українською
Источник:инстаграм Дмитрия Хлебаса
Украинский футболист Дмитрий Хлебас, выступающий за казахстанский клуб Ордабасы, поделился своим мнением о фильме "Вечные" режиссера Хлои Чжао. Игрок раскритиковал ленту из-за гомосексуальных сцен.
Новое гомофобное заявление украинского футболиста
Экс-игрок Динамо рекомендует не смотреть фильм. Футболист советует убрать от экранов детей.
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Дмитрию не понравились гомосексуальные сцены в картине.
Фильм "Вечные". Не рекомендую уходить. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет из всех щелей. Уберите детей от экрана. Если бы я знал,
– написал 27-летний футболист.
- Американский фильм "Вечные" основан на комиксах Marvel. Он вышел в прокат в Украине 4 ноября 2021 года.
- Дмитрий Хлебас с 2011 по 2018 годы защищал цвета Динамо.
- В казахстанском чемпионате украинский футболист появлялся дважды в поле, однако не отметился результативными действиями.