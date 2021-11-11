"Гомосятина лезет из всех щелей": украинский футболист отметился гомофобским заявлением

11 ноября 2021 , 12:31
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Источник:

инстаграм Дмитрия Хлебаса

Украинский футболист Дмитрий Хлебас, выступающий за казахстанский клуб Ордабасы, поделился своим мнением о фильме "Вечные" режиссера Хлои Чжао. Игрок раскритиковал ленту из-за гомосексуальных сцен.

Новое гомофобное заявление украинского футболиста

Экс-игрок Динамо рекомендует не смотреть фильм. Футболист советует убрать от экранов детей.

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Дмитрию не понравились гомосексуальные сцены в картине.

Фильм "Вечные". Не рекомендую уходить. Один из богов (вечных) будет геем, и они будут целоваться в кадре. Шок. Гомосятина лезет из всех щелей. Уберите детей от экрана. Если бы я знал,
– написал 27-летний футболист.

Гомофобное заявление футболиста / Скриншот из инстаграма Хлебаса

  • Американский фильм "Вечные" основан на комиксах Marvel. Он вышел в прокат в Украине 4 ноября 2021 года.
  • Дмитрий Хлебас с 2011 по 2018 годы защищал цвета Динамо.
  • В казахстанском чемпионате украинский футболист появлялся дважды в поле, однако не отметился результативными действиями.
Автор: Дарина Жданович