Игрок Интера отпраздновал с фанатами свой победный гол без шорт: забавное видео в трусах

Давид Фраттези настолько был захвачен своим мячом, что не заметил исчезновения шорт с их привычного места. Для миланцев его мяч стал победным.

Интер – Верона 2:1

Голы: Мартинес, 13, Фраттези, 90+3 – Анри, 74.

В эти выходные в чемпионате Италии проходят матчи 19 тура Серии А. Действующий лидер в лице Интера принимал одного из аутсайдеров сезона Верону, пишет 24 канал.

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Команда Симоне Индзаги столкнулась с проблемами этой встречи. Уже в начале матча хозяев вывел вперед Лаутаро Мартинес, но развить свой успех "неррадзури" не удавалось.

Как следствие, на 74 минуте Верона сравняла счет усилиями Анри и была очень близка к ничьей. Но миланцев спас Давиде Фраттези. В компенсированное время хавбек оказался в правильном месте во время углового и после дальнего удара добил снаряд в сетку.

После этого Давид попал в курьезную ситуацию. Игрок побежал к фанатам праздновать гол и забрался на решетку. Партнеры по команде пытались его добраться и один из них стянул из Фраттези шорты.

Видео празднования Фраттези:

Как следствие, герой Интера долгое время светил трусы и полуобнаженные ягодицы на камеру. К слову, Интер мог и после этого упустить победу, ведь гости получили право на пенальти на десятой компенсированной минуте. Однако Анри попал в стойку.

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Победа позволила Интеру закрепиться на первом месте в Серии А. "Змеи" опережают Ювентус на пять баллов, но у туринцев матч против Салернитаны в запасе.