Голы Борячука и Климчука принесли Руху победу над Металлистом 1925 года: видеообзор матча
Источник:24 канал
Львовский Рух одержал четвертую победу в рамках чемпионата Украины сезона-2021/2022. Львовяне в 16-м туре УПЛ нанесли поражение Металлисту 1925 года.
Рух – Металлист 1925 2:0
Голі: Борячук, 45+2, Климчук, 70
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В первом тайме хозяева поля трижды всерьез угрожали воротам гостей из Харькова. Сначала Таллес красивым ударом не попал в створ ворот, а удар Сыча отразил Сидоренко.
Металлист 1925 года ответил прекрасным моментом у Кравченко: полузащитник из пределов штрафной не попал в ворота Панькова. А в компенсированное время Борячук подобрал мяч в штрафной соперника и направил его в ворота.
После перерыва Борячук чуть не оформил дубль: нападающий обыграл голкипера и пробил в пустые ворота. Харьковчан спасла стойка.
Однако на 70-й минуте львовяне добились своего. Климчук в штрафной обыграл четырех соперников и огорчил Сидоренко. Второй гол позволил хозяевам спокойно довести матч до победы.
Рух – Металлист 1925: видеообзор
- Руху удалось отомстить Металлисту 1925 года за поражение в первом круге УПЛ. Львовяне проиграли матч в Харькове со счётом 2:1.
- Победа также позволила Руху отдалиться от зоны вылета: львовяне набрали 16 очков и поднялись на 10-е место. Металлист 1925 года занимает 9-ю строчку – 19 очков.