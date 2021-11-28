Рух – Металлист 1925 2:0

Голі: Борячук, 45+2, Климчук, 70

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В первом тайме хозяева поля трижды всерьез угрожали воротам гостей из Харькова. Сначала Таллес красивым ударом не попал в створ ворот, а удар Сыча отразил Сидоренко.

Металлист 1925 года ответил прекрасным моментом у Кравченко: полузащитник из пределов штрафной не попал в ворота Панькова. А в компенсированное время Борячук подобрал мяч в штрафной соперника и направил его в ворота.

После перерыва Борячук чуть не оформил дубль: нападающий обыграл голкипера и пробил в пустые ворота. Харьковчан спасла стойка.

Однако на 70-й минуте львовяне добились своего. Климчук в штрафной обыграл четырех соперников и огорчил Сидоренко. Второй гол позволил хозяевам спокойно довести матч до победы.

Рух – Металлист 1925: видеообзор