Рух – Металіст 1925 2:0
Голи: Борячук, 45+2, Климчук, 70
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У першому таймі господарі поля тричі серйозно загрожували воротам гостей з Харкова. Спершу Таллес красивим ударом не поцілив у площину воріт, а удар Сича відбив Сидоренко.
Металіст 1925 відповів чудовим моментом у Кравченка: півзахисник з меж штрафного не поцілив у ворота Паньків. А в компенсований час Борячук підібрав м'яч у штрафному суперника та спрямував його у ворота.
По перерві Борячук ледь не оформив дубль: нападник обіграв голкіпера та пробив у породні ворота. Харків'ян врятувала стійка.
Однак на 70-й хвилині львів'яни досягли свого. Климчук у штрафному обіграв чотирьох суперників та засмутив Сидоренка. Другий гол дозволив господарям спокійно довести матч до перемоги.
Рух – Металіст 1925 відеоогляд
- Руху вдалося помститися Металісту 1925 за поразку в першому колі УПЛ. Львів'яни програли матч у Харкові з рахунком 2:1.
- Звитяга також дозволила Руху віддалитися від зони вильоту: львів'яни набрали 16 очок та підійнялися на 10-е місце. Металіст 1925 посідає 9-у сходинку – 19 очок.