Ко дню рождения легенды: топ-5 самых красивых голов Андрея Шевченко за сборную Украины – видео

Выдающийся форвард забивал за национальную команду много и нередко. Предлагаем вам подборку самых крутых мячей Шевы в футболке сборной.

29 сентября свой день рождения отмечает легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко. В этом году выдающемуся спортсмену исполнилось 46 лет.

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За свою карьеру игрок Андрей выиграл немало трофеев, в том числе Лигу чемпионов, чемпионства в Италии и Украине, а также Золотой мяч-2004. Кроме того, Шевченко является главным голеадором сборной Украины.

В футболке национальной команды Андрей забил 48 голов в 111 матчах. 24 канал предлагает вспомнить пятерку красивых забитых мячей Шевченко в сине-желтой футболке.

5. Норвегия – Украина 0:1

Один из самых крутых голов Шевченко забил в отборе на ЧМ-2002. В гостях с норвежцами Андрей удачно принял мяч на грудь после заброски Воробея и сразу прошил кипера. Защитники так и не успели за действиями нападающего. Этот мяч в итоге оказался победным в сверхважном поединке.

Видео гола Норвегии (2:06):

4. Армения – Украина 2:3

За месяц до гола норвежцам Шева и партнеры создали камбэк в матче с армянами. Проигрывая 0:2, украинцы вырвали победу со счётом 3:2. Дубль сделал как раз сегодняшний именинник, особенно красивым получился его первый гол со штрафного.

Видео первого гола в ворота Армении (4:33):

3. Словения – Украина 2:1

В печально известном плей-офф отбора на Евро-2000 наша команда вышла вперед в гостевом матче именно благодаря классному удару Андрея. После скидки пяткой от Кандаурова, нападающий протянул мяч вдоль линии и обводным выстрелом пробил вратаря хозяев. К сожалению, в итоге этот гол не помог выйти на чемпионат Европы.

Как Шевченко забивал Словении (0:15):

2. Испания – Украина 2:1

В гостевом матче квалификации к Евро-2004 с Испанией Шева записал на свой счет только гол престижа. Впрочем, получился он достаточно эффектным. Форвард получил мяч на углу штрафной, кивнул трех защитников соперника и бильярдно выстрелил в дальний угол ворот хозяев.

Крутый гол Шевы в ворота Испании:

1. россия – Украина 1:1

Конечно, это самый памятный мяч нападающего. Наша команда была близка к невыходу в плей-офф отбора на Евро-2000. Но спасительный гол Шевченко в москве не только вытащил нашу команду на бой со Словенией, но и закрыл рот зарвавшимся россиянам, которые планировали одной ногой пройти Украину.

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Получив право на штрафную у боковой линии, Шевченко принял нестандартное решение. Вместо подачи в толпу у нападающего получился закрученный удар, дезориентировавший вратаря хозяев. В итоге Филимонов исполнил "жест доброй воли" и сам забросил сферу в сетку.

Видео гола россиянам: