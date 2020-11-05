Защитник футбольного клуба "Сиэтл Саундерс" Алекс Ролдан стал настоящим героем в матче против "Лос-Анджелес Гэлакси". Он спас свою команду от пропущенного гола.

В начале встречи "Гэлакси" получили право на угловой. Голкипер Фрай не слишком удачно сыграл на выходе. Поэтому после этого последовал удар по его воротам.

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Но забить Стирсу не удалось. На линии ворот остался Ролдан. Он в прыжке дотянулся головой до мяча, задев его. Уже после этого круглый полетел вверх, ударился о перекладину и упал на поле на самой линии ворот. И только тогда мяч вынесли за пределы штрафной.

Alex Roldan with an outrageous headed clearance in @MLS pic.twitter.com/990vUPwIBH — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2020

Сам матч закончился вничью 1:1. На 78-й минуте за "Гэлакси" забил Чичарито, известный по выступлениям в Европе за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Байер", "Вест Хэм" и "Севилью".

Однако уже в компенсированное арбитром время игроки "Саундерс" таки сравняли счет. Гол забил Руидиас, хотя без ошибки голкипера здесь не обошлось.