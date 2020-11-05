Захисник футбольного клубу "Сіетл Саундерс" Алекс Ролдан став справжнім героєм в матчі проти "Лос-Анджелес Гелексі". Він врятував свою команду він пропущеного голу.

На початку зустрічі "Гелексі" отримали право на кутовий. Голкіпер Фрай не надто вдало зіграв на виході. Тож після цього послідував удар по його воротах.

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Але забити Стірсу не вдалося. На лінії воріт залишився Ролдан. Він у стрибку дотягнувся головою до м'яча, зачепивши його. Вже після цього круглий полетів вверх, вдарився об перекладину та впав на поле на самій лінії воріт. І лише тоді м'яч винесли за межі штрафного майданчика.

Alex Roldan with an outrageous headed clearance in @MLS pic.twitter.com/990vUPwIBH — ESPN FC (@ESPNFC) November 5, 2020

Сам матч закінчився внічию 1:1. На 78- хвилині за "Гелексі" забив Чічаріто, відомий виступами в Європі за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Баєр", "Вест Хем" та "Севілью".

Однак вже у компенсований арбітром час гравці "Саундерс" таки зрівняли рахунок. Гол забив Руйдіас, хоча без помилки голкіпера тут не обійшлося.