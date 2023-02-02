Зинченко борется за звание лучшего футболиста Арсенала: где можно отдать свой голос

Лондонский Арсенал 2 февраля запустил голосование за лучшего футболиста второго месяца зимы. За это звание борются четыре футболиста.

В голосовании есть приятная новость для украинских фанатов "канониров". Среди топ-4 нашлось место Александру Зинченко.

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Зинченко может стать лучшим футболистом Арсенала

Также в борьбу за звание лучшего футболиста января вошли: голкипер Аарон Ремсдейл, капитан команды Мартин Эдегор и нападающий Эдди Нкетиа.

В январе 2023 года Арсенал провел пять матчей, в которых победил Оксфорд Юнайтед в третьем круге Кубка Англии (1:3) и Тоттенхэм (0:2), МЮ (3:2) в АПЛ. Расписал одну мировую против Ньюкасла (0:0) в АПЛ и минимально уступил в Кубке Англии МанСити (1:0).

По состоянию на 2 февраля в голосовании ведет форвард Нкетиа – 43,07%. Второе место занимает как раз Зинченко. За Александра проголосовали 38,51% фанатов лондонского клуба.

Третий идет Эдегор – 14,02%, а на последнем месте голкипер Ремсдейл. Отставание Аарона составляет около 10 процентов – 14,40%.

Проголосовать за Зинченко можно – по ссылке.



Голосование за лучшего футболиста Арсенала в январе / Скриншот с клубного сайта

Зинченко принял участие во всех пяти матчах "канониров", которые они провели в январе.

В текущем сезоне Зинченко превратился в настоящего лидера лондонского клуба. Александр провел 16 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. Украинец проводит свой первый сезон в Арсенале после перехода из МанСити и может сразу завоевать чемпионство с новой командой.

Вместе с Манчестер Сити Зина четырежды становился чемпионом Англии, кроме того, взял еще 7 трофеев с "горожанами" в других турнирах.

Напомним, что контракт украинского футболиста с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2026 года.

Уже 4 февраля в АПЛ состоится украинское дерби. Арсенал Зинченко сыграет против Эвертона Миколенко, борющегося за выживание в английском первенстве.