В голосовании есть приятная новость для украинских фанатов "канониров". Среди топ-4 нашлось место Александру Зинченко.
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Зинченко может стать лучшим футболистом Арсенала
Также в борьбу за звание лучшего футболиста января вошли: голкипер Аарон Ремсдейл, капитан команды Мартин Эдегор и нападающий Эдди Нкетиа.
По состоянию на 2 февраля в голосовании ведет форвард Нкетиа – 43,07%. Второе место занимает как раз Зинченко. За Александра проголосовали 38,51% фанатов лондонского клуба.
Третий идет Эдегор – 14,02%, а на последнем месте голкипер Ремсдейл. Отставание Аарона составляет около 10 процентов – 14,40%.
Голосование за лучшего футболиста Арсенала в январе / Скриншот с клубного сайта
Зинченко принял участие во всех пяти матчах "канониров", которые они провели в январе.
В текущем сезоне Зинченко превратился в настоящего лидера лондонского клуба. Александр провел 16 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. Украинец проводит свой первый сезон в Арсенале после перехода из МанСити и может сразу завоевать чемпионство с новой командой.
Вместе с Манчестер Сити Зина четырежды становился чемпионом Англии, кроме того, взял еще 7 трофеев с "горожанами" в других турнирах.
Напомним, что контракт украинского футболиста с "канонирами" рассчитан до 30 июня 2026 года.