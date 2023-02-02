У голосуванні є приємна новина для українських фанатів "канонірів". Серед топ-4 знайшлось місце Олександру Зінченку.
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Зінченко може стати найкращим футболістом Арсенала
Також у боротьбу за звання найкращого футболіста січня увійшли: голкіпер Аарон Ремсдейл, капітан команди Мартін Едегор та нападник Едді Нкетіа.
Станом на 2 лютого у голосуванні веде форвард Нкетіа – 43,07%. Друге місце посідає якраз Зінченко. За Олександра проголосувало 38,51% фанатів лондонського клубу.
Третій йде Едегор – 14,02%, а на останньому місці наразі голкіпер Ремсдейл. Відставання Аарона складає майже 10 відсотків – 14,40%.
Голосування за найкращого футболіста Арсенала у січні / Скриншот із клубного сайту
Зінченко взяв участь в усіх п'яти матчах "канонірів", які ті провели у січні.
Загалом у поточному сезоні Зінченко перетворився у справжнього лідера лондонського клубу. Олександр провів 16 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Українець проводить свій перший сезон в Арсеналі після переходу з МанСіті та може одразу здобути чемпіонство із новою командою.
Разом із Манчестер Сіті Зіна чотири рази ставав чемпіоном Англії, окрім того, взяв ще 7 трофеїв із "містянами" в інших турнірах.
Нагадаємо, що контракт українського футболіста з "канонірами" розрахований до 30 червня 2026 року.