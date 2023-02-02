У голосуванні є приємна новина для українських фанатів "канонірів". Серед топ-4 знайшлось місце Олександру Зінченку.

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Зінченко може стати найкращим футболістом Арсенала

Також у боротьбу за звання найкращого футболіста січня увійшли: голкіпер Аарон Ремсдейл, капітан команди Мартін Едегор та нападник Едді Нкетіа.

Цікаво! У січні 2023 року Арсенал провів 5 матчів, у яких переміг Оксфорд Юнайтед у третьому колі Кубка Англії (1:3) та Тоттенхем (0:2), МЮ (3:2) в АПЛ. Розписав одну мирову проти Ньюкаслу (0:0) в АПЛ та мінімально поступився у Кубку Англії МанСіті (1:0).

Станом на 2 лютого у голосуванні веде форвард Нкетіа – 43,07%. Друге місце посідає якраз Зінченко. За Олександра проголосувало 38,51% фанатів лондонського клубу.

Третій йде Едегор – 14,02%, а на останньому місці наразі голкіпер Ремсдейл. Відставання Аарона складає майже 10 відсотків – 14,40%.

Зверніть увагу! Проголосувати за Зінченка можна – за посиланням.



Голосування за найкращого футболіста Арсенала у січні / Скриншот із клубного сайту

Зінченко взяв участь в усіх п'яти матчах "канонірів", які ті провели у січні.

Загалом у поточному сезоні Зінченко перетворився у справжнього лідера лондонського клубу. Олександр провів 16 матчів, у яких відзначився дебютною гольовою передачею. Українець проводить свій перший сезон в Арсеналі після переходу з МанСіті та може одразу здобути чемпіонство із новою командою.

Разом із Манчестер Сіті Зіна чотири рази ставав чемпіоном Англії, окрім того, взяв ще 7 трофеїв із "містянами" в інших турнірах.

Нагадаємо, що контракт українського футболіста з "канонірами" розрахований до 30 червня 2026 року.

До слова. Вже 4 лютого в АПЛ відбудеться українське дербі. Арсенал Зінченка зіграє проти Евертона Миколенка, який бореться за виживання в англійській першості.