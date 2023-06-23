МанСити и МЮ уже давно борются за звание лучшей команды Манчестера. В последние годы эту борьбу выиграет команда Пепа Гвардиолы, ставшая чемпионом АПЛ в прошлом сезоне-2022/2023.

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Чтобы не приписывали любовь к "красным дьяволам"

Нападающий "горожан" Эрлинг Голанд чуть не сконфузился, когда один из юных фанатов попросил сделать общее фото. Сначала норвежец не обратил внимание на футболку мальчика, но затем прикрыл эмблему клуба на футболке болельщика.

Все потому, что парень был одет в футболке Манчестер Юнайтед, который является извечным соперником нынешнего клуба Голанда. Поэтому Эрлинг рукой прикрыл лого МЮ, а затем уже сделал фото с молодым болельщиком.

Если бы форвард вовремя не среагировал, мог бы "получить на орехи" от руководства Сити.

В заключение Голанд смешно обратился к юному парню.

Купи себе новую футболку,

– сказал Эрлинг фанату.

Такими словами Голанд намекнул, чтобы мальчик приобрел форму МанСити.

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Отметим, что МЮ по итогам сезона-2022/2023 занял третье место, набрав 75 баллов в 38 турах АПЛ.