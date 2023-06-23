МанСіті та МЮ вже давно змагаються за звання найкращої команди Манчестера. Останніми роками цю боротьбу виграє команда Пепа Гвардіоли, яка стала чемпіоном АПЛ у минулому сезоні-2022/2023.

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Аби не приписували любов до "червоних дияволів"

Нападник "містян" Ерлінг Голанд ледь не сконфузився, коли один із юних фанатів попросив зробити спільне фото. Спершу норвежець не звернув увагу на футболку хлопчика, але згодом прикрив емблему клубу на футболці уболівальника.

Все через те, що хлопець був одягнений у футболці Манчестер Юнайтед, який є одвічним суперником нинішнього клубу Голанда. Тому Ерлінг рукою прикрив лого МЮ, а після того вже зробив фото з молодим уболівальником.

Якби форвард вчасно не зреагував, то міг би "отримати на горіхи" від керівництва Сіті.

На останок Голанд кумедно звернувся до юного хлопця.

Купи собі нову футболку,

– сказав Ерлінг до фаната.

Такими словами Голанд натякнув, аби хлопчик придбав собі форму МанСіті.

Голанд зробив фото з фанатом МЮ: дивіться відео

Відзначимо, що МЮ за підсумками сезону-2022/2023 посів третє місце, набравши 75 балів у 38-ми турах АПЛ.