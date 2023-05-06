Холанд сделал ценный подарок работнику родного клуба, отпраздновавшего юбилей: есть один нюанс

Эрлинг Холанд, которого называют человеком с другой планеты, продолжает устанавливать новые рекорды в АПЛ. Однако норвежец хорошо помнит, кто помог ему в начале этого удачного пути.

6 мая Манчестер Сити примет Лидс в рамках 35-го тура АПЛ-2022/2023. "Горожане", ставшие новыми лидерами чемпионата, попытаются огорчить "павлинов".

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Подарок с интересным нюансом

На трибунах стадиона "Этихад" будут присутствовать особые для нападающего МанСити Эрлинга Холанда люди. Норвежский форвард "горожан" пригласил на игру экипировщика норвежского клуба Брюне, в котором Голанд начинал свой футбольный путь.

Такое приглашение Эрлинг посвятил к юбилею Курта Гаусланда, недавно отпраздновавшего свои 60 лет. Футболист МанСити таким образом решил сделать отличный подарок мужчине, с которым за матчем с трибун будут наблюдать и несколько других людей из клуба Брюне.

Однако здесь есть интересный факт. Экипировка Брюне является преданным фанатом Лидса – следующего соперника МанСити. В своем видеопоздравлении норвежский нападающий заявил, что приглашает его на поединок, но не пообещал, что не огорчит его любимую команду голом.

Если тебе 60 лет, я бы хотел пригласить тебя посмотреть игру твоей любимой команды. Приезжай и посмотри на свой прекрасный Лидс, хотя не могу обещать, что не убью ему!,

– добавил Холанд.

Отметим, что сам Холанд родился в английском городе Лидс.

Обратите внимание! Матч МанСити – Лидс начнется 6 мая в 17:00 (по Киеву). Перед поединком команда Пепа Гвардиолы опережает Арсенал по борьбе за первое место в АПЛ на 1 балл. Лидс с 30 очками занимает лишь 17-ю позицию и борется за выживание. Кардинально разные задачи стоят перед коллективами.

Интересно, что Холанд уже не в первый раз отмечается подобными подарками. Ранее Эрлинг перед уходом из дортмундской Боруссии подарил рабочим и команде более 50 ценных часов в благодарность за помощь и поддержку. Для этого Голланд потратил ориентировочно 500 тысяч евро, ведь одни такие часы оценивали в 13 – 15 тысяч евро.