Холанд сделал ценный подарок работнику родного клуба, отпраздновавшего юбилей: есть один нюанс
Источник:Daily Mail
Эрлинг Холанд, которого называют человеком с другой планеты, продолжает устанавливать новые рекорды в АПЛ. Однако норвежец хорошо помнит, кто помог ему в начале этого удачного пути.
6 мая Манчестер Сити примет Лидс в рамках 35-го тура АПЛ-2022/2023. "Горожане", ставшие новыми лидерами чемпионата, попытаются огорчить "павлинов".
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Подарок с интересным нюансом
На трибунах стадиона "Этихад" будут присутствовать особые для нападающего МанСити Эрлинга Холанда люди. Норвежский форвард "горожан" пригласил на игру экипировщика норвежского клуба Брюне, в котором Голанд начинал свой футбольный путь.
Такое приглашение Эрлинг посвятил к юбилею Курта Гаусланда, недавно отпраздновавшего свои 60 лет. Футболист МанСити таким образом решил сделать отличный подарок мужчине, с которым за матчем с трибун будут наблюдать и несколько других людей из клуба Брюне.
Однако здесь есть интересный факт. Экипировка Брюне является преданным фанатом Лидса – следующего соперника МанСити. В своем видеопоздравлении норвежский нападающий заявил, что приглашает его на поединок, но не пообещал, что не огорчит его любимую команду голом.
Если тебе 60 лет, я бы хотел пригласить тебя посмотреть игру твоей любимой команды. Приезжай и посмотри на свой прекрасный Лидс, хотя не могу обещать, что не убью ему!,
– добавил Холанд.
Отметим, что сам Холанд родился в английском городе Лидс.
Интересно, что Холанд уже не в первый раз отмечается подобными подарками. Ранее Эрлинг перед уходом из дортмундской Боруссии подарил рабочим и команде более 50 ценных часов в благодарность за помощь и поддержку. Для этого Голланд потратил ориентировочно 500 тысяч евро, ведь одни такие часы оценивали в 13 – 15 тысяч евро.
- Напомним, что Холанд перебрался в Мансити 1 июля 2022 года. Эрлинг подписал контракт с "горожанами" до конца июня 2027 года.
- В своем первом сезоне за английский клуб норвежец провел уже 45 матчей, в которых набил 51 гол и отдал 8 ассистов.
- Холанду уже удалось побить рекорд АПЛ по количеству забитых голов за один сезон. За 31 матч Эрлинг забил 35 мячей и отдал 7 результативных передач.