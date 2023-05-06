6 травня Манчестер Сіті прийме Лідс у рамках 35-го туру АПЛ-2022/2023. "Містяни", які стали новими лідерами чемпіонату спробують засмутити "павичів".

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Подарунок із цікавим нюансом

На трибунах стадіону "Етіхад" будуть присутні особливі для нападника МанСіті Ерлінга Голанда люди. Норвезький форвард "містян" запросив на гру екіпірувальника норвезького клубу Брюне, у якому Голанд розпочинав свій футбольний шлях.

Таке запрошення Ерлінг присвятив до ювілею Курта Гаусланда, який нещодавно відсвяткував свої 60 років. Футболіст МанСіті таким чином вирішив зробити чудовий подарунок чоловіку, з яким за матчем із трибун спостерігатимуть й декілька інших людей із клубу Брюне.

Однак тут є цікавий факт. Екіпірувальник Брюне є відданим фанатом Лідса – наступного суперника МанСіті. У своєму відеопривітанні норвезький нападник заявив, що запрошує його на поєдинок, але не пообіцяв, що не засмутить його улюблену команду голом.

Якщо тобі 60 років, я хотів би запросити тебе подивитися гру твоєї улюбленої команди. Приїдь і поглянь на свій прекрасний Лідс, хоча не можу обіцяти, що не заб'ю йому!,

– додав Голанд.

Відзначимо, що сам Голанд народився в англійському місті Лідс.

Зверніть увагу! Матч МанСіті – Лідс розпочнеться 6 травня о 17:00 (за Києвом). Перед поєдинком команда Пепа Гвардіоли випереджає Арсенал у боротьбі за перше місце в АПЛ на 1 бал. Натомість Лідс із 30 очками посідає лише 17-ту позицію та бореться за виживання. Кардинально різні завдання стоять перед колективами.

Цікаво, що Голанд вже не вперше відзначається подібними подарунками. Раніше Ерлінг перед відходом із дортмундської Боруссії подарував робітникам та команді понад 50 коштовних годинників на знак подяки за допомогу та підтримку. Для цього Голанд витратив орієнтовно 500 тисяч євро, адже один такий годинник оцінювали у 13 – 15 тисяч євро.