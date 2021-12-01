Голланд может перейти в Манчестер Юнайтед: сколько заработают Райола и Боруссия Дортмунд

Норвежский нападающий Эрлинг Голанд уже в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку. У футболиста Борусии Дортмунд есть шансы стать игроком Манчестер Юнайтед.

Рангник будет уговаривать Голанда перейти в МЮ

Голанда в составе Манчестер Юнайтед хочет видеть новоиспеченный наставник "красных дьяволов" Ральф Рангник.

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По информации журналиста издания Bild Кристиана Фалька, тренер МЮ попытается убедить Голанда перейти в английский клуб.

Ранее Рангник руководил всеми клубами Ред Булл, в том числе австрийским Зальцбургом, где Голланд играл в Боруссию Дортмунд. Кроме того, у Рангника хорошие отношения с отцом футболиста Альфом-Инге Голандом.

Именно отец является представителем 21-летнего игрока.

Важно отметить, что агентом футболиста является Мино Райола. Он в 2016 году помог Полю Погбу перейти из Ювентуса в Манчестер Юнайтед.

По всей вероятности, Райола заинтересован сейчас продать Голанда из Боруссии Дортмунд. Причина в том, что германская команда провалила групповой этап Лиги чемпионов и вылетела в Лигу Европы.



Эрлинг Голланд / Фото Getty Images

Сколько придется заплатить за Голанда

В то же время, Райола и отец Голанда могут стать главной проблемой во время трансфера футболиста. По данным Transfermarkt, игрок стоит 150 миллионов евро.

В контракте Голанда с Боруссией Дортмунд прописаны отступные в размере 75 миллионов евро. Кроме этой суммы потенциальному покупателю придется заплатить еще 60 миллионов евро комиссии.

Агент Райо должен получить 40 миллионов евро, а отец футболиста – 20 миллионов евро.

Подобная схема была применена при переходе Голанда в Боруссию из Зальцбурга. Тогда Райо и отец получили 15 и 10 миллионов евро соответственно.

Статистика Голанда в сезоне-2021/2022

Нападающий провел за "шмелей" всего 11 матчей, в которых забил 14 голов. Долгое время норвежец был травмирован.

В 2021 году Эрлинг установил уникальный рекорд Бундеслиги: он забил 50 голов в 50 матчах.

Кроме того, Голланд стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, забившим 50 голов в чемпионате. Норвежец сделал это в 21 год, 4 месяца и 6 дней.