Голкиперу Шахтера Пятову первую зарплату выдали сахаром и водкой

Вратарь сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов рассказал об особенностях первой зарплаты в своей футбольной карьере. Это вам не миллионы, которые сейчас получают звездные футболисты.

Непривычная зарплата для футболиста

Голкипер поделился интересностями из собственной жизни. Также легендарный вратарь рассказал, кем мог стать, если бы не попал в футбол.

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Андрей Пятов признался, что первую зарплату взял даже не деньгами. Играя за любительский Артемид страж ворот получил за свою работу сахар и водку. Администратор команды потом все продавал, а заработанные деньги уходили на семью. Сейчас футболисты – одни из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Если бы дороги футбола и Пятова не пересеклись, то вратарь Шахтера и сборной Украины мог бы стать дальнобойщиком. Футболист обожает все, что связано с автомобилями.

Достижения Пятова и последнее евро