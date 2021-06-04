Голкиперу Шахтера Пятову первую зарплату выдали сахаром и водкой

Вратарь сборной Украины и Шахтера Андрей Пятов рассказал об особенностях первой зарплаты в своей футбольной карьере. Это вам не миллионы, которые сейчас получают звездные футболисты.
Непривычная зарплата для футболиста
Голкипер поделился интересностями из собственной жизни. Также легендарный вратарь рассказал, кем мог стать, если бы не попал в футбол.
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Андрей Пятов признался, что первую зарплату взял даже не деньгами. Играя за любительский Артемид страж ворот получил за свою работу сахар и водку. Администратор команды потом все продавал, а заработанные деньги уходили на семью. Сейчас футболисты – одни из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Если бы дороги футбола и Пятова не пересеклись, то вратарь Шахтера и сборной Украины мог бы стать дальнобойщиком. Футболист обожает все, что связано с автомобилями.
Достижения Пятова и последнее евро
- Евро-2020 станет для 36-летнего Пятова последним турниром в составе национальной сборной Украины, за которую он выступает с 2006 года.
- Он дважды становился лучшим вратарем Украины (2009, 2010). Голкипер является автором наиболее длительной сухой серии в истории национальной сборной Украины – 752 минуты. Пятов – автор рекорда среди вратарей украинских клубов в еврокубках за отбитыми пенальти – 4. Второй вратарь в истории национальной сборной Украины по количеству сухих матчей.
- В сезоне-2020/2021 Пятов потерял место основного голкипера в донецком Шахтере, проиграв конкуренцию молодому Анатолию Трубину. Вратарь провел лишь 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и в одном поединке оставил ворота на замке. Контракт с "горняками" по данным Transfermarkt рассчитан до конца июня 2023 года.