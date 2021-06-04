Непривычная зарплата для футболиста
Голкипер поделился интересностями из собственной жизни. Также легендарный вратарь рассказал, кем мог стать, если бы не попал в футбол.
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Андрей Пятов признался, что первую зарплату взял даже не деньгами. Играя за любительский Артемид страж ворот получил за свою работу сахар и водку. Администратор команды потом все продавал, а заработанные деньги уходили на семью. Сейчас футболисты – одни из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Если бы дороги футбола и Пятова не пересеклись, то вратарь Шахтера и сборной Украины мог бы стать дальнобойщиком. Футболист обожает все, что связано с автомобилями.
Достижения Пятова и последнее евро
- Евро-2020 станет для 36-летнего Пятова последним турниром в составе национальной сборной Украины, за которую он выступает с 2006 года.
- Он дважды становился лучшим вратарем Украины (2009, 2010). Голкипер является автором наиболее длительной сухой серии в истории национальной сборной Украины – 752 минуты. Пятов – автор рекорда среди вратарей украинских клубов в еврокубках за отбитыми пенальти – 4. Второй вратарь в истории национальной сборной Украины по количеству сухих матчей.
- В сезоне-2020/2021 Пятов потерял место основного голкипера в донецком Шахтере, проиграв конкуренцию молодому Анатолию Трубину. Вратарь провел лишь 7 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов и в одном поединке оставил ворота на замке. Контракт с "горняками" по данным Transfermarkt рассчитан до конца июня 2023 года.