Непривычная зарплата для футболиста

Голкипер поделился интересностями из собственной жизни. Также легендарный вратарь рассказал, кем мог стать, если бы не попал в футбол.

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Андрей Пятов признался, что первую зарплату взял даже не деньгами. Играя за любительский Артемид страж ворот получил за свою работу сахар и водку. Администратор команды потом все продавал, а заработанные деньги уходили на семью. Сейчас футболисты – одни из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Если бы дороги футбола и Пятова не пересеклись, то вратарь Шахтера и сборной Украины мог бы стать дальнобойщиком. Футболист обожает все, что связано с автомобилями.

Достижения Пятова и последнее евро