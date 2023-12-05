Забрали прямо с вокзала: вратаря украинского клуба отвезли в ТЦК в Ужгороде

Главный тренер ЮКСА Николай Цымбал опроверг информацию о получении повестки. Он также рассказал, как одного из голкиперов увезли в ТЦК с вокзала.

Цымбал рассказал, что имеет отсрочку из-за ребенка. Однако он поделился историей, как одного из голкиперов забрали в военкомат.

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Кого из футболистов отправили в военкомат

Николай Владимирович, это правда, что вручили повестку в военкомат?

Нет, такого не было. Всё нормально. У меня есть официальная отсрочка из-за ребенка. Просто я планирую ехать в Закарпатье, а там сейчас массовая проверка мужчин на вокзале. Их проверяют и сразу везут в медкомиссию.

Чтобы избежать недоразумений, и меня не забрали в центр комплектования, как это произошло с некоторыми моими знакомыми, в том числе и футболистами, я решил перестраховаться. Мне посоветовали взять письмо в ПФЛ, что я и сделал.

А каких футболистов забрали в военкомат?

Мне говорили, что вратаря Агробизнеса Андрея Поповича пару дней назад забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде, и он обращался за помощью. Я не знаю, чем закончилась эта история, – сказал Цымбал.

Попович – капитан и основной вратарь Агробизнеса. В сезоне-2020/2021 он выступал в составе Миная под руководством Цымбала.