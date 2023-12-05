Цимбал розповів, що має відстрочку через дитину. Однак він поділився історією, як одного з голкіперів забрали у військкомат.

Дивіться також "Мрію заспівати на "Донбас Арені": дружина Ракіцького розповіла про присвячену Шахтарю пісню

Кого з футболістів відправили у військкомат

Микола Володимирович, це правда, що вручили повістку у військкомат?

Ні, такого не було. Все нормально. У мене є офіційна відстрочка через дитину. Просто я планую їхати на Закарпаття, а там зараз масова перевірка чоловіків на вокзалі. Їх перевіряють і відразу везуть на медкомісію.

Щоб уникнути непорозумінь, і мене не забрали в центр комплектування, як це відбулося з деякими моїми знайомими, у тому числі й футболістами, я вирішив перестрахуватися. Мені порадили взяти листа в ПФЛ, що я і зробив.

А яких футболістів забрали у військкомат?

Мені казали, що воротаря Агробізнеса Андрія Поповича пару днів назад забрали у центр комплектації прямо з вокзалу в Ужгороді, і він звертався за допомогою. Я не знаю, чим закінчилась ця історія, - сказав Цимбал.

До слова. Попович – капітан та основний воротар Агробізнеса. У сезоні-2020/2021 він виступав у складі Миная під керівництвом Цимбала.