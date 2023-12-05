Цымбал рассказал, что имеет отсрочку из-за ребенка. Однако он поделился историей, как одного из голкиперов забрали в военкомат.
Смотрите также "Мечтаю спеть на "Донбасс Арене": жена Ракицкого рассказала о посвященной Шахтеру песне
Кого из футболистов отправили в военкомат
Николай Владимирович, это правда, что вручили повестку в военкомат?
Нет, такого не было. Всё нормально. У меня есть официальная отсрочка из-за ребенка. Просто я планирую ехать в Закарпатье, а там сейчас массовая проверка мужчин на вокзале. Их проверяют и сразу везут в медкомиссию.
Чтобы избежать недоразумений, и меня не забрали в центр комплектования, как это произошло с некоторыми моими знакомыми, в том числе и футболистами, я решил перестраховаться. Мне посоветовали взять письмо в ПФЛ, что я и сделал.
А каких футболистов забрали в военкомат?
Мне говорили, что вратаря Агробизнеса Андрея Поповича пару дней назад забрали в центр комплектации прямо с вокзала в Ужгороде, и он обращался за помощью. Я не знаю, чем закончилась эта история, – сказал Цымбал.